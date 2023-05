Almofada de Centeno para prejuízos cresce para 3,9 mil milhões

Desde 2015 que o Banco de Portugal não tinha resultados líquidos tão baixos e os próximos anos deverão ser ainda piores. A expectativa é do governador do Banco de Portugal (BdP), Mário Centeno, que decidiu por isso reforçar a almofada de segurança do banco central para evitar que as contas fiquem no vermelho.



"O Banco de Portugal está a entrar num período de resultados negativos, que vão depender de decisões que ainda se estão a tomar", disse Mário Centeno, na conferência de imprensa de apresentação do relatório do conselho de administração de 2022.



No ano passado, o supervisor diminuiu os lucros em 41,5% para em 297 milhões de euros, face aos 508 milhões de euros registados em 2021. Deste resultado líquido, 238 milhões foram entregues ao Estado na forma de dividendos, aos quais acrescem impostos de 133 milhões. No Orçamento do Estado para 2023, o Ministério das Finanças antecipava receber 240 milhões de euros em dividendos, abaixo dos 406,4 milhões de euros entregues no ano anterior.



Parte da diminuição é explicada pela postura de cautela adotada. O banco central decidiu reforçar as provisões para riscos em 235 milhões de euros, ficando assim com uma almofada de 3,9 mil milhões, que será usada nos próximos anos. Sem considerar provisões e impostos, o resultado (RAPI) situou-se em 668 milhões de euros, com uma redução de 73 milhões de euros face ao ano anterior.