Hoje há novos indicadores a serem divulgados na Europa, com destaque para a estimativa rápida da inflação (junho) e da taxa de desemprego (maio) na Zona Euro. Ainda no Velho Continente, teremos também os dados da inflação de junho em França e do desemprego de maio em Itália. Da Alemanha virão os números do desemprego de junho e das vendas a retalho de maio. Destaque ainda para os dados finais do PIB britânico no primeiro trimestre.