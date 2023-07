Depois do pontapé de saída dado pela Nos, esta quarta-feira é a vez da REN apresentar as contas do primeiro semestre. Nos primeiros três meses do ano, a energética reportou lucros de 12,8 milhões de euros, o que representa um aumento de 113,3% face ao mesmo período do ano anterior. O resultado, justificou na altura, beneficiou "de um desempenho operacional robusto".