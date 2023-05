Excedente externo sobe para 996 milhões de euros no 1.º trimestre

Segundo as estatísticas da balança de pagamentos divulgadas nesta segunda-feira, 22 de maio, pelo Banco de Portugal (BdP), o excedente das contas externas registado até março compara com um défice de 1.540 milhões de euros que foi atingido no primeiro trimestre de 2022.



As contas externas portuguesas registaram um excedente de 996 milhões de euros no primeiro trimestre, uma melhoria expressiva face ao défice registado no período homólogo - para o qual contribuiu o turismo, sobretudo no mês de março.



O banco central explica que a melhoria do excedente externo no trimestre deveu-se, por um lado, à diminuição do défice da balança de bens, de 237 milhões de euros, uma vez que as exportações cresceram mais do que as importações (11,9% e 8%, respetivamente).



Por outro, pelo aumento do excedente da balança de serviços, de 1.832 milhões de euros, "sendo esta evolução sobretudo justificada pelo aumento, de 1.115 milhões de euros, do saldo das viagens e turismo", afirma o BdP.



Além disso, o banco central destaca a diminuição do défice da balança de rendimento primário, de 128 milhões de euros, a ligeira queda do excedente da balança de rendimento secundário, de 41 milhões de euros e o aumento do excedente da balança de capital, 381 milhões de euros, devido essencialmente à menor aquisição de licenças de carbono.



Exportações de turismo em março batem recorde





Olhando apenas para o mês de março, o saldo das balanças corrente e de capital foi de 515 milhões de euros, o que corresponde a um aumento de 1.241 milhões de euros relativamente ao mesmo mês de 2022.



Para esta evolução, justifica a instituição liderada por Mário Centeno, contribuiu o facto de a balança de bens e serviços (dentro da balança de corrente) ter-se tornado excedentária, com um saldo de 164 milhões de euros - um aumento de 1.006 milhões de euros face ao mesmo mês de 2022.



Isto decorre, por um lado, da redução do défice da balança de bens, para 1.823 milhões de euros - à boleia do crescimento das exportações (mais 911 milhões de euros ou 14,2%), superior ao das importações (de 592 milhões de euros ou 6,9%).



Por outro, destaque para o aumento do excedente da balança de serviços, com as exportações e as importações de serviços aumentaram, respetivamente, 31,3% e 14%, relativamente a março de 2022.



"

O incremento das exportações reflete, sobretudo, o contributo das viagens e turismo, cujas exportações cresceram, em termos homólogos, 36,1%. As exportações de viagens e turismo totalizaram 1.636 milhões de euros, o valor mais elevado da série para um mês de março", descreve o BdP.