O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga esta segunda-feira os índices de volume de negócios, emprego, remunerações e horas trabalhadas nos serviços. No resto da Europa também há novos indicadores. Será conhecido o do índice ZEW do sentimento económico na Zona Euro para setembro, bem como os dados da inflação de agosto em Espanha e do desemprego em julho no Reino Unido.