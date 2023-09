5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta terça-feira vai ser marcada pelos discursos de vários membros do Banco Central Europeu (BCE) e pela emissão de obrigações na Alemanha e Itália. Do outro lado do Atlântico a Costco apresenta os resultados financeiros do quarto trimestre. Ainda nos EUA, teremos os dados da confiança do consumidor.



Membros do BCE discursam O mercado vai estar a reagir ao discurso do membro do Banco Central Europeu (BCE) François Villeroy de Galhau, em Paris, na segunda-feira. Esta terça-feira é a vez de o austríaco Robert Holzmann discursar num evento em Viena, e do economista-chefe Philip Lane, em Paris. Itália e Alemanha vão ao mercado de dívida Itália e Alemanha vão ao mercado de dívida para fazerem emissões de obrigações, numa altura em que as "yields" se têm estabilizado à medida que os investidores vão ajustando expectativas face aos juros de referência dos bancos centrais. Costco divulga contas do quarto trimestre Os investidores vão estar atentos às contas da retalhista norte-americana Costco no seu quarto trimestre fiscal, em que se espera que as projeções de um aumento de 7,6% das receitas seja alcançado, de acordo com os analistas da Bloomberg Intelligence. Confiança dos consumidores nos EUA É dia de conhecer novos dados económicos nos Estados Unidos. No radar estarão os dados da confiança do consumidor no país em setembro, assim como os números relativos à venda de casas novas em agosto. API revela inventários de crude

A associação comercial norte-americana American Petroleum Institute (API) vai revelar hoje os dados dos stocks de crude no país na semana passada. Amanhã será a vez de serem conhecidos os números oficiais da Administração de Informação em Energia (IEA, na sigla original, que está sob a tutela do Departamento norte-americano da Energia), que divulga os níveis dos inventários de crude dos EUA, bem como os stocks de destilados e gasolina. Saber mais BCE resultados política monetária petróleo dívida da Itália dívida da Alemanha obrigações Costco dados macroeconómicos EUA

