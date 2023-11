A Presidente do Banco Central Europeu (BCE) Christine Lagarde vai participar numa conversa informal com o jornalista do Financial Times Martin Wolf, no âmbito da conferência sobre a digitalização Global Boardroom 2023, que terá lugar em Londres, podendo dar pistas sobre o futuro da política monetária. Em Frankfurt, é a vez de o membro do banco central Joachim Nagel falar sobre política monetária numa altura de inflação elevada, e de a presidente da Reserva Federal de Dallas, Lorie Logan, discursar antes da Conferência do BCE sobre mercados monetários.