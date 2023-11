A Mota-Engil deverá estar a reagir à apresentação, antes da abertura da bolsa, do balanço da atividade no terceiro trimestre do ano. Até junho, todas as áreas de negócio apresentaram um crescimento mínimo de duplo dígito, tendo o negócio core de engenharia e construção apresentado um acréscimo de 104%. A construtora registou um resultado líquido de 30 milhões de euros na primeira metade do ano.