Apesar de, no final de outubro, o Banco Mundial ter apontado para a possibilidade de os preços do petróleo poderem escalar para o patamar dos 150 dólares por barril no caso de o conflito Israel-Hamas se alargar no Médio Oriente, as cotações têm vindo a perder terreno devido ao facto de a ofensiva continuar circunscrita e também por força das estimativas de desaceleração do crescimento mundial. Em virtude dessa queda, esta é a quarta semana consecutiva de descida dos preços dos combustíveis por cá.