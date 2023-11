A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) realiza um leilão reverso de obrigações do Tesouro (OT). O leilão versa sobre quatro linhas de obrigações: uma que vence em fevereiro de 2024 e outra em outubro de 2025. As linhas com maturidade mais distante vencem em julho de 2026 e abril de 2027. Com esta operação, o instituto consegue reduzir os reembolsos de dívida a realizar nos próximos quatro anos, assim como baixar os custos da dívida.