Os investidores vão estar a reagir à descida do preço-alvo para as ações da EDP Renováveis de 27 euros para 23,3 euros, por parte da Kepler Cheuvreux. Mesmo com o corte, o "target" da Kepler Cheuvreux mantém-se acima do consenso de mercado, que aponta para os 20,47 euros.