Um dia depois de terem sido divulgados os relatos referentes à última reunião de política monetária do BCE – que deram conta de que o conselho do banco central pretende manter uma posição restritiva "durante algum tempo" – a presidente da autoridade monetária tem oportunidade de falar do futuro na Zona Euro no painel "The Global Economic Outlook", no âmbito do Fórum Económico Mundial. Nesta conferência, os investidores vão ainda ouvir atentamente as palavras da diretora-geral do FMI, Kristalina Georgieva.