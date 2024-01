O Instituto Nacional de Estatística vai divulgar a estimativa rápida de janeiro para o índice de preços no consumidor, bem como a estimativa rápida de dezembro para a atividade turística. O INE dará ainda a conhecer as estimativas mensais de dezembro para o emprego e desemprego, e a demografia das empresas em Portugal em 2022. No resto da Europa, destaque para os números do desemprego, inflação e vendas a retalho na Alemanha. Também Espanha apresenta dados das vendas a retalho, Itália os indicadores do desemprego e França a inflação.