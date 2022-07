A mulher que disse “não” duas vezes

Não há muita gente capaz de dizer “não” a Vladimir Putin. Fazê-lo por duas vezes e, mesmo assim, manter a confiança política do Presidente da Rússia, isso então é qualquer coisa de especial. Foi o que aconteceu a Elvira Nabiullina, 58 anos, governadora do banco central da Rússia, reconduzida no cargo já depois da invasão à Ucrânia. Mas nesta relação bipolar com o líder

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...