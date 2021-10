A semana em oito gráficos: Galp faz PSI-20 cair em contraciclo com Europa. Juros escalam

O reconhecimento pela presidente do BCE, Christine Lagarde, que a inflação elevada poderá não ser tão passageira quanto isso pressionou as yields das dívidas soberanas na Zona Euro, com destaque para os países do sul. O mercado está a precificar uma subida das taxas de juro em julho do próximo ano e o fim da compra de dívida pelo BCE antes dessa data. As yields de Itália dispararam para máximos de 15 meses e as de Portugal e Espanha para os valores mais altos em três meses.