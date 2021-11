Elétricas e BCP põem PSI-20 no verde. Greenvolt dispara 3%

0,1585 euros. Mota-Engil (1,48%) ou Nos (1,24%) também estão entre os principais ganhos do PSI-20. A exceção é a Navigator, que tomba 1,12% para 3,34 euros por ação.



A bolsa de Lisboa abriu em alta, a acompanhar a tendência europeia, onde as ações estão próximas de novos máximos de sempre graças ao impulso dado pela época de resultados. O português PSI-20 abriu a ganhar 0,75% para 5.774,75 pontos com 17 das 19 cotadas no verde.A Greenvolt lidera as subidas com uma valorização de 2,94% para 7,03 euros por ação, a apenas 30 cêntimos do valor mais alto de sempre, tocado a 26 de outubro pela recém-chegada ao índice de referência nacional.As restantes elétricas acompanham a tendência: a EDP Renováveis avança 1,41% para 24,42 euros por ação, enquanto a casa-mãe EDP sobe 0,51% para 4,91 euros. As duas empresas lideradas por Miguel Stiwell d'Andrade apresentam resultados esta quinta-feira.Entre os restantes pesos-pesados, o BCP também está em destaque com uma subida de 1,54% para