A sua semana dia a dia: dívida pública, contas do BCP e avanços da Rússia

O dia vai ser cheio ao nível dos dados económicos. O Instituto Nacional de Estatística (INE) publica estimativas rápidas do índice de preços no consumidor em fevereiro, depois da taxa ter acelerado 3,3% em janeiro, bem como dados finais do PIB nacional no quarto trimestre do ano passado. Serão ainda conhecidos dados do índice de volume de negócios, emprego, remunerações e horas trabalhadas no comércio a retalho em fevereiro.