A sua semana dia a dia: Eleições nos Estados Unidos e projeções na Europa

Não é expectável que haja decisões de peso por parte da Fed, que, este mês, divulga as conclusões da reunião de dois dias na quinta-feira, por causa das eleições norte-americanas. Tal como o BCE, Jerome Powell deverá reservar para dezembro novo disparo da bazuca. Neste dia, também o banco central da Noruega e o Banco de Inglaterra divulgam as suas decisões de política monetária. Segundo a Bloomberg, há economistas a admitir que o governador Andrew Bailey anuncie um aumento do programa de compras, no dia em que atualiza projeções económicas.