A sua semana dia a dia: FTX, vendas da Jerónimo Martins e “earnings season”

A semana começa com dados que vão permitir aos investidores medir o pulso à relação de Portugal com o exterior. O Instituto Nacional de Estatísticas (INE) vai publicar estatísticas do comércio internacional em novembro. Além destas, publica ainda o índice de volume de negócios, emprego, remunerações e horas trabalhadas na indústria, enquanto o Eurostat avança com relatórios sobre os preços na produção industrial e a taxa de desemprego na Europa.