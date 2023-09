A sua semana dia a dia: “rating” nacional, inflação no euro e contas da Nike

A semana vai ser cheia de discursos de membros do conselho de governadores do Banco Central Europeu (BCE), que tem estado cada vez mais dividido sobre o futuro dos juros. Segunda-feira é a vez do francês François Villeroy de Galhau, em Paris. Mas é terça-feira o dia mais cheio, com o austríaco Robert Holzmann, num evento em Viena, e do economista-chefe Philip Lane, em Paris. Já a presidente Christine Lagarde fala na sexta-feira.