ABC: Epstein suicidou-se na prisão

O multilionário Jeffrey Epstein, que se encontrava detido, à espera de julgamento por alegado tráfico sexual de menores, matou-se na prisão, avançou o ABC

Jeffrey Epstein terá cometido suicídio na sexta-feira, na sua cela em Manhattan. A hora e as circunstâncias exatas ainda não foram comunicadas.





Epstein, 66 anos, aguardava julgamento por alegado abuso sexual de menores em Nova Iorque e Florida. Tinha-se dado como inocente, mas enfrentava acusações que lhe podiam valer 45 anos de prisão.





Já no passado mês de julho tinha sido encontrado quase inconsciente na cela, com marcas no pescoço, numa possível tentativa de sucídio. Epstein tinha sido detido em julho por suspeitas de tráfico sexual e de conspiração para tráfico, estando também acusado de abuso sexual.





Tendo trabalhador corretor, fundou mais tarde a sua empresa de consultoria financeira. Epstein entrou no Bear Stearns em 1976 como assistente júnior de um operador da bolsa. Numa rápida ascensão, negociando opções, tornou-se sócio quatro anos depois.