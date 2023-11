Ações ibéricas são as que mais retorno dão aos investidores

O bom desempenho das ações deu rendibilidades chorudas aos fundos de investimento no ano terminado em outubro. A aposta em ações de empresas financeiras pela Montepio Gestora de Ativos foi a opção que mais deu retornos aos investidores, mas, no seu conjunto, são as ações ibéricas a categoria que mais rendeu aos fundos de investimento, de acordo com os dados da Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensõ

...