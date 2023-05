Acordo da dívida nos EUA mais perto sob pressão de calendário

“Com as negociações a decorrerem, a entrada em incumprimento dos Estados Unidos mantém-se como uma possibilidade baixa, mas real”, resume George Brown, economista da Schroders, sobre o cenário que se vive no país. Dos dois lados há maior otimismo sobre a evolução das conversações para chegar a um acordo de aumento do tecto da dívida pública, mas a pressão do calendário agrava-se a cada

