Altri afunda mais 9,6%. Já perdeu 258,5 milhões em dois dias

A Altri afundou mais 9,6% em bolsa, na segunda sessão negativa para a empresa, acumulando assim uma perda de 258,5 milhões de euros em capitalização de mercado. Penalizada por duas notas de "research" negativas após a apresentação de resultados, a cotada foi a que mais caiu no índice PSI, que fechou a recuar 0,43% para 6.096,99 pontos.

O CaixaBank/BPI cortou tanto o preço-alvo como a recomendação da Altri. O analista Bruno Bessa reduziu o "target" para 7,50 euros, apontando ainda assim para um potencial de valorização e ficando acima do consenso dos analistas (6,68 euros). A recomendação foi revista em baixa de "buy" para "neutral".





A nota conhecida esta segunda-feira segue-se a outra, na sexta-feira, em que a Bestinver alertou que os resultados da empresa liderada por José Soares de Pina podem já ter atingido o pico, esperando que o preço da pasta de papel comece a cair na segunda metade do ano. Os títulos da Altri afundaram assim 9,64% para 5,20 euros na sessão desta segunda-feira.Todo o setor do papel e pasta de papel foi castigado na sessão. A Navigator perdeu 2,58% para 3,92 euros por ação, enquanto a Semapa cedeu 1,54% para 14,06 euros por ação.Entre as restantes cotadas do índice, fecharam ainda no vermelho a Sonae (-1,62% para 1,09 euros), a Galp Energia (-1,46% para 10,13 euros) e o BCP (-0,9% para 0,1432 euros). No total, foram sete das 15 cotadas do PSI a desvalorizar. Os CTT ficaram inalterados, nos 3,34 euros.Em sentido contrário fecharam as restantes sete cotadas, com as elétricas em alta. A REN ganhou 0,72% para 2,78 euros, a EDP Renováveis subiu 0,99% para 25,55 euros, a EDP avançou 0,77% para 4,98 euros e a Greenvolt somou 0,23% para 8,84 euros. Ainda assim, a Nos liderou os ganhos, a subir 1,14% para 3,74 euros. A Jerónimo Martins e a Corticeira Amorim também valorizaram na sessão.(Notícia atualizada às 16:55)