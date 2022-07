Lisboa cai e contraria Europa pressionada por retalho e BCP. Altri tomba quase 11%

O PSI fechou a recuar 0,61%, para os 6.223,23 pontos, contrariando os ganhos acima de 1% da generalidade das praças europeias. Das 15 cotadas do índice nacional sete encerraram positivas e oito em queda.A pressionar o índice estiveram, sobretudo, a Sonae, BCP e Jerónimo Martins. Mas a Altri destacou-se ao fechar com um tombo de quase 11%.A papeleira terminou o dia a afundar 10,9%, para 5,76 euros, após a Bestinver ter considerado que a empresa poderá já ter atingido um "pico" de resultados e que os preços da pasta de papel começem a baixar na segunda metade do ano.Mas a pesar mais no índice estiveram alguns nomes de peso, como a Sonae, que caiu 2,55%, um dia após ter revelado que quase duplicou os lucros semestrais, o BCP, que na quarta-feira também mostrou as suas contas , a Navigator, que cedeu 2%, ou a Jerónimo Martins, que perdeu 1,65%.No extremo oposto, a Galp liderou os ganhos do dia ao subir 3,11%, seguida dos CTT, que avançaram 2,77%, e a Sempa, que valorizou 1,13% antes de apresentar os resultados semestrais, o que ocorrerá ainda esta tarde.O grupo EDP registou subidas de 0,36%, no caso da EDPR, num dia em que anunciou ter alienado um portefólio eólico em Itália e comprado 70% de uma empresa alemã, e de 0,28%, na casa-mãe, que ontem apresentou resultados