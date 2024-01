Após três anos em alta, PSI tem força para subir mais

As perspetivas dos analistas para as ações portuguesas são positivas, alimentadas por um contexto global de juros mais baixos, inflação a recuar e economia a resistir melhor do que o esperado. A solidez dos resultados das cotadas do PSI são um indicador adicional de otimismo. O quarto ano consecutivo de ganhos para a principal montra da bolsa de Lisboa poderá, contudo, ter protagonistas diferentes do que no ano passado, com as “utilities” a ganharem com a descida no custo do financiamento. LEONOR MATEUS FERREIRA leonorferreira@negocios.pt



Os analistas que seguem as ações do PSI apontam para que 15 das 16 cotadas do índice valorizem. Miguel Baltazar Leonor Mateus Ferreira leonorferreira@negocios.pt 07:30







Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante Depois de, em 2022, a bolsa de Lisboa ter sido uma exceção à maré vermelha que inundou as ações globais, o ano passado voltou a ser positivo para as ações das maiores empresas do mercado português. Foram mesmo os melhores 12 meses desde 2021. Olhando para o futuro, os analistas que seguem o PSI ainda não veem um momento de viragem e antecipam o quarto ano consecutivo em alta.



... ... Saber mais bolsa PSI potencial preços-alvo cotadas

Após três anos em alta, PSI tem força para subir mais









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Após três anos em alta, PSI tem força para subir mais O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar