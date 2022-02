Apostas desportivas ganham tração nos EUA. Super Bowl deve gerar 6 milhões este fim de semana

Se antes a National Football League era contra a legalização das apostas no futebol norte-americano, a faturação arrecadada com este "negócio" conquistou a liga americana. Hoje há várias empresas a prometer "dinheiro rápido" com apostas em jogos e o Super Bowl conta arrecadar mais de seis milhões de euros em apostas só este fim de semana.

Os receios em relação à legalização das apostas em jogos da National Football League eram partilhados por Roger Godell, atual comissário da National Football League, a liga profissional de futebol americano dos Estados Unidos. Segundo ele, essa ligação iria "inevitavelmente alimentar especulações, desconfianças e acusações de manipulação de jogos".

Mas, desde maio de 2018, quando o Supremo Tribunal dos Estados Unidos revogou a proibição das apostas desportivas, o "jogo fora das quatro linhas" foi legalizado em mais de 20 estados norte-americanos, incluindo em Washington DC, com apostas não apenas em quem vai ganhar, mas também por quantos pontos.Aplicações online, como a DraftKings e FanDuel, passaram a permitir aos adeptos de futebol americano apostar, durante o jogo, numa grande quantidade de opções, como quem será o jogador que fará o primeiro turnover até outras mais caricatas como qual será a cor do Gatorade (bebida desportiva) que será derramado na cabeça do treinador vencedor.Para garantir que os jogos não são "manipulados", a National Football League tomou medidas, onde se incluem a monitorização das linhas de apostas, formação dos jogadores e a contratação de polícias como consultores de segurança.Ao mesmo tempo que exibe anúncios de empresas de apostas que prometem dinheiro imediato, a National Football League passou a exibir também anúncios que garantam "apostas com responsabilidade" desenvolvidos pelo National Council on Problem Gambling.Poucas semanas depois de as aplicações de apostas terem sido aprovadas em Nova Iorque, as empresas contabilizaram mais de 1,5 milhões de contas registadas, quase 90% deles refrentes a novos jogadores de apostas desportivas.A National Football League começou então a olhar para as apostas como uma oportunidade para atrair fãs mais jovens. "O público das nossas ligas está a ficar mais velho", refere Andrew Brandt, antigo vice-presidente do clube Green Bay Packers. "E o que é que o público mais jovem quer? Querem telemóveis, Internet e parecem gostar de jogos de fortuna e azar".