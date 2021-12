As buscas nos clubes, os bancos centrais e 3 outras coisas que precisa de saber para começar o dia

O dia vai ser repleto de reuniões de bancos centrais, incluindo do Banco de Inglaterra, do Banco Nacional da Suíça ou do Norges Bank. Mas, na zona euro, as atenções vão estar centradas no Banco Central Europeu (BCE). A presidente Christine Lagarde deverá apresentar, a partir das 12h45 (hora de Lisboa), o plano para o período após o fim do programa de compra de dívida pandémica (PEPP, na sigla em inglês), que está marcado para março.