As contas das grandes tecnológicas e 4 outras coisas que precisa de saber para começar o dia

Depois do fecho da bolsa de São Paulo, a Energias do Brasil, o braço brasileiro da EDP, revelou um lucro trimestral de 78,2 milhões de euros (ao câmbio atual) e espera-se que os números influenciem as negociações da elétrica portuguesa. Por cá, EDP e EDP Renóveis só divulgam os seus resultados no próximo dia 4 de novembro.