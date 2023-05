Ativos no balanço do Banco de Portugal diminuem pela primeira vez em sete anos

Leia Também Banco de Portugal lucra 297 milhões de euros. Entrega ao Estado 371 milhões em dividendos e impostos

Pela primeira vez em sete anos, o balanço do Banco de Portugal (BdP) diminuiu. A quantidade de ativos junto da autoridade nacional tinha vindo a aumentar graças à política monetária expansionista do Banco Central Europeu (BCE) e a inversão ao longo do ano passado refletiu-se.No final de 2022, o balanço do Banco de Portugal totalizava 198 mil milhões de euros, menos 21 mil milhões de euros do que no final de 2021, "interrompendo o ciclo de crescimento verificado nos últimos sete anos", explica o Relatório do Conselho de Administração do Banco de Portugal de 2022, divulgado esta quarta-feira."Esta evolução traduziu, principalmente, a diminuição do financiamento às instituições de crédito, promovida pela alteração da política monetária da área do euro", aponta o banco central liderado por Mário Centeno.A evolução do contexto económico na Zona Euro em 2022, nomeadamente o aumento persistente da inflação, conduziu à concretização de medidas restritivas, sobretudo através da subida de taxas de juro de referência e da redução dos balanços dos bancos centrais.O BCE anunciou a descontinuação em março das compras líquidas, no âmbito do programa de compras de emergência pandémica (PEPP, na sigla em inglês) e em julho, as do programa de compra de ativos (APP). Em simultâneo, avançou em julho com a primeira subida, em 11 anos, das três taxas de juro diretoras.Os ativos de política monetária apresentaram um decréscimo líquido no final de 2022 de 25.994 milhões de euros face a 31 de dezembro de 2021, "refletindo a já referida redução das operações de financiamento, com contrapartida parcial na redução dos depósitos das Instituições de Crédito (IC) (cerca de 12.096 milhões de euros face ao período homólogo)".A carteira de títulos detidos para fins de política monetária apresentou uma variação praticamente nula. No final de 2022, cerca de 43% (85.992 milhões de euros) do total do ativo do Banco de Portugal dizia respeito a os títulos detidos para fins de política monetária.(Notícia em atualização)