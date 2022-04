E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Quando em meados de março as tropas russas bombardearam o Teatro Regional de Drama de Donetsk, em Mariupol, na Ucrânia, não mataram apenas centenas de civis. Destruíram igualmente uma parte significativa do património cultural da cidade, ao atingir um edifício com séculos de história.A redução a cinzas da pegada artística da Ucrânia tem preocupado civis, especialistas e autoridades que se multiplicam em ...