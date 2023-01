Avaliação bancária das casas sobe 13% em 2022

Durante o ano passado, o valor mediano de avaliação bancária das casas subiu 13,7% em termos homólogos. O Algarve foi a região do país onde o valor mediano mais cresceu, com uma subida de 16,7%. Já os Açores registaram o aumento menos expressivo (8,8%).

Os apartamentos foram os imóveis que viram a avaliação bancária mais crescer, com uma subida de 14,6% para 1.558 euros por m2, enquanto as moradias registaram um aumento de 11% para 1.116 euros por m2.









Leia Também Avaliação bancária sobe novamente em novembro e atinge máximos valor mediano de avaliação bancária na habitação cresceu 13,5% em termos homólogos para 1.458 euros por metro quadrado (m2), mais nove euros que em novembro, revelam os dados divulgados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística.

Também numa ótica mensal, em dezembro, foi o Algarve a registar o aumento mais expressivo em termos homólogos (18,1%). Por outro lado, o Norte foi a região do país que em dezembro viu o preço por metro quadrado avaliado pelos bancos menos crescer (11,6%).

Neste mês, o valor mediano de avaliação bancária de apartamentos foi 1.633 euros por m2, tendo aumentado 15,1% relativamente a dezembro de 2021.



Os valores mais elevados foram observados no Algarve (2.026 euros por m2) e na Área Metropolitana de Lisboa (1.939 euros por m2), tendo o Alentejo registado o valor mais baixo (1.057 euros por m2). A Região Autónoma da Madeira apresentou o crescimento homólogo mais expressivo (18,5%), ocorrendo o menor (13,2%) no Norte.

Comparativamente com o mês anterior, o valor de avaliação subiu 1,4%, registando-se a maior subida na Região Autónoma da Madeira (3,3%) e a menor na Região Autónoma dos Açores (0,9%). O valor mediano da avaliação para apartamentos T2 subiu 9 euros, para 1.629 euros por m2, tendo os T3 subido 25 euros, para 1 447 euros por m2.

Por sua vez, o valor mediano da avaliação bancária das moradias foi de 1.148 euros por m2, o que representa um acréscimo de 11,5% em relação ao mesmo mês do ano anterior.



Os valores mais elevados observaram-se no Algarve (2.115 euros por m2) e na Área Metropolitana de Lisboa (1.997 euros/m2), tendo o Alentejo e o Centro (951 euros por m2 e 960 euros por m2, respetivamente) registado os valores menos expressivos.

A Região Autónoma da Madeira apresentou o maior crescimento homólogo (21,7%) e o menor ocorreu no Norte (10,2%).



Face a novembro, o valor de avaliação manteve-se igual. A Região Autónoma dos Açores teve o crescimento mais acentuado (2,9%), ocorrendo a única descida no Norte (-0,1%).



O valor mediano das moradias T2 desceu 34 euros, para 1 042 euros/m2, tendo as T3 descido 6 euros, para 1.100 euros por m2 e as T4 subido 19 euros, para 1.294 euros por m2.

(Notícia atualizada às 11:32).