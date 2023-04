O valor mediano de avaliação bancária na habitação ascendeu a 1.483 euros por metro quadrado (m2) em março, um crescimento de 11,4% em termos homólogos e mais cinco euros (0,3%) face a fevereiro, segundo dados divulgados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

O número de avaliações bancárias também aumentou, situando-se em cerca de 21,5 mil, o que representa uma redução de 32,4% face mesmo período do ano anterior e menos 34,6% que em maio, mês em que se registou o máximo da série.

O maior aumento face ao mês anterior verificou-se na Região Autónoma da Madeira (1,3%), tendo-se contabilizado a maior descida na Região Autónoma dos Açores (-2,6%).





Já em termos homólogos, a subida mais expressiva do valor mediano das avaliações foi no Algarve (15,9%) e a menos expressiva na Região Autónoma dos Açores (4,9%).





De acordo com o índice do valor mediano de avaliação bancária, em março, o Algarve apresentou valores de 40,7% acima da mediana nacional, seguido da Área Metropolitana de Lisboa (33,4%), do Alentejo Litoral (9,6%) e da Região Autónoma da Madeira (2,5%).





Por tipologia de imóveis, o valor mediano da avaliação dos apartamentos realizada pelos bancos cresceu 12,7% em termos homólogos para 1.664 euros por m2.





O Algarve (2.070 euros por m2) e a Área Metropolitana de Lisboa (1.984 euros por m2) registaram os valores mais elevados, enquanto o preço dos apartamentos por metro quadrado dos Alentejo foi o mais baixo (1.104 euros por m2).





"A Região Autónoma dos Açores apresentou o crescimento homólogo mais expressivo (18,2%) e o Norte o menor (11,4%)", indica o INE.





Numa análise em cadeia, o valor de avaliação subiu 0,1%, registando a Região Autónoma dos Açores a maior subida (6,5%) e o Centro a descida mais intensa (-0,7%).





Em termos nominais, o valor mediano da avaliação para apartamentos T2 aumentou 17 euros, para 1.6662 euros por m2, tendo os T3 subido sete euros para 1.482 euros por m2. No seu conjunto, estas tipologias representaram 78,4% das avaliações de apartamentos realizadas no período em análise.



Por sua vez, o valor mediano da avaliação bancária das moradias cresceu em termos homólogos 6,4% para 1.135 euros por m2. Os valores mais elevados observaram-se no Algarve (2.119 euros por m2) e na Área Metropolitana de Lisboa (1.940 euros por m2), tendo o Centro e o Alentejo registado os valores mais baixos (906 euros por m2 e 960 euros por m2, respetivamente).





O Algarve apresentou o maior crescimento homólogo (16,7%) e o menor ocorreu no Centro (0,6%). Comparativamente com o mês anterior, o valor de avaliação desceu 1%.



O Algarve apresentou o único crescimento (1,3%), ocorrendo a maior descida no Alentejo (-2,2%). O valor mediano das moradias T2 desceu 23 euros, para 1.056 euros/m2, tendo as T3 subido oito euros, para 1.105 euros/m2 e as T4 descido 24 euros, para 1.277 euros/m2. No seu conjunto, estas tipologias representaram 88,6% das avaliações de moradias realizadas no período em análise.





Para o apuramento do valor mediano de avaliação bancária de fevereiro de 2023, foram consideradas 21.66 avaliações, menos 32,4% que no mesmo período de 2022.





Em comparação com o segundo mês do ano registou-se uma subida de 6,6% para 1. 349 avaliações bancárias.