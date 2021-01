Banca prevê restringir crédito às empresas, mas não às famílias

A banca nacional vai continuar, nos próximos meses, a apertar os critérios de concessão de crédito às empresas, sobretudo pequenas e médias empresas (PME), tal como se verifica no conjunto da Zona Euro. Já no que diz respeito às famílias, em particular no segmento da habitação, os bancos portugueses distanciam-se dos europeus e não planeiam restringir a concessão de crédito.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...