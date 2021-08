Banco central da Noruega pode vir a ter a primeira presidente

Leia Também Fundo soberano da Noruega tem dilema do trabalho infantil por resolver





Wolden Bache foi nomeada vice-governadora em 2020 após ter chegado a líder da divisão de política monetária em 2016. Com um PhD em economia, desempenhou funções de economista na Handelsbanken Capital Markets em Oslo.Contactada pela Reuters sobre o assunto, a economista disse apenas: "Fiquei pena de saber que o governador decidiu renunciar. Estou totalmente concentrada na minha posição atual e não tenho mais nada a acrescentar". Já o ministério das Finanças da Noruega avançou que irá iniciar o processo de recrutamento para substituir Olsen nas próximas semanas e pretende anunciar a nomeação no início do próximo ano.

O governador do banco central da Noruega Oeystein Olsen anunciou que vai deixar o cargo em fevereiro e já uma substituta indicada. Ida Wolden Bache, a atual responsável pela área de política monetária da instituição financeira, é indicada como favorita pelas fontes contactadas pela Reuters, podendo tornar-se na primeira mulher a liderar o banco central da Noruega.Olsen pretende deixar a posição em fevereiro, 10 meses antes do fim do seu segundo mandato de seis anos. "Há um tempo para tudo. Vou completar 70 anos de idade em janeiro e esta é uma forma natural de encerrar uma longa carreira profissional", explicou o governador demissionário no comunicado em que anunciou a decisão.A generalidade dos funcionários públicos na Noruega reforma-se aos 70 anos. "Decidi manter-me no cargo até ao final de fevereiro do próximo ano para terminar com aquele que será o meu 12.º discurso anual", explicou ainda. A saída poderá dar lugar à ascensão da primeira governadora da instituição financeira, de acordo com dois economistas."Ida Wolden Bache é, na minha opinião, uma clara favorita à sucessão de Olsen", afirmou Kjersti Haugland, economista-chefe da DNB Markets. "Ida será a próxima governadora", concordou Kjetil Olsen, economista-chefe da Nordea Markets. "Ela é extremamente bem qualificada, é atualmente a vice-governadora e tem estado envolvida, desde há algum tempo, na maioria dos aspetos das responsabilidades e tarefas do Norges Bank".