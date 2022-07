CTT e BCP comandam ganhos na Bolsa de Lisboa

Leia Também Banco Central Europeu poderá aumentar taxas de juro em 50 pontos base

A bolsa de Lisboa terminou a sessão no verde, tendo o índice de referência nacional PSI ganho 0,15%.A praça lisboeta acompanhou as congéneres europeias, com nove das 15 cotadas a terminarem o dia em terreno positivo, quatro no vermelho e duas inalteradas.Os CTT comandaram os ganhos, a crescer 1,59% para 3,19 euros.A empresa postal foi seguida pelo BCP que valorizou também 1,59% para 0,1472 euros.A instituição financeira por Miguel Maya acompanhou assim o "benchmark" europeu da banca que terminou a sessão a ganhar mais de 3% com a notícia de que o BCE pode aumentar as taxas de juro em 50 pontos base na reunião desta semana, mais 25 pontos base do que apontado no último encontro da autoridade monetária.Do lado das perdas, Greenvolt comandou a tabela, a perder 3,11% para 7,78 euros.No setor energético, a sessão encerrou de forma mista. A Galp cresceu 0,85% para 9,99 euros, após a JB Capital Markets ter revisto em alta a recomendação de "neutral" para "buy".Por sua vez, a EDP valorizou 0,73% para 4,68 euros, em contra-ciclo com o braço das renováveis que perdeu 1,73% para 23,92 euros. A REN acumulou 0,18% para 2,78 euros.Entre as papeleiras, a Altri derrapou 2,85% para 6,13 euros, num dia em que a Bestinver cortou preço-alvo da papeleira, apontando para uma queda de quase 37% em bolsa. Já a Navigator terminou na linha d' água (0,05%) para 3,97 euros, enquanto a Semapa permaneceu inalterada nos 13,74 euros.Por fim no retalho, a Sonae somou 0,80% para 1,13 euros, enquanto a Jerónimo Martins ganhou 0,56% para 21,42 euros.(Notícia atualizada às 16:54 com restantes cotações, além de BCP e CTT).