Banco de Portugal comprou 20,3 mil milhões de títulos de dívida pública em 2021

títulos de dívida pública portuguesa transacionável no ano passado, através de cerca de 3.000 transações.



", refere o Relatório da Implementação da Política Monetária divulgado esta quarta-feira pelo banco nacional.

As compras de dívida pública por parte do Banco de Portugal voltaram a fixar um novo máximo, em 2021. O banco comprou 20,3 mil milhões deEm 2021, o Banco de Portugal e o BCE adquiriram dívida pública portuguesa no montante líquido de 22,6 mil milhões de euros, dos quais 5,1 mil milhões de euros no âmbito do PSPP e 17,5 mil milhões de euros no âmbito do PEPPDe acordo com o mesmo documento, os títulos adquiridos para fins de política monetária registados no balanço do Banco de Portugal ascendiam a 86,2 mil milhões de euros, dos quais 96,5% correspondiam a dívida pública e a dívida emitida por entidades supranacionais.

PEPP, desenhado inicialmente com 750 mil milhões de euros, terminou no final de março, mas os reinvestimentos permanecem até ao final de 2023.





No final do ano, os títulos de dívida pública portuguesa representavam 2,2% e 2,4% do total dos títulos de dívida pública detidos pelo Eurosistema ao abrigo, respetivamente, do programa de compras do setor público (PSPP) e do programa de compras de emergência pandémica (PEPP), valores próximos da chave de capital do Banco de Portugal no BCE, indica o regulador.Portugal tem vindo a comprar dívida abaixo da chave de capital nos últimos anos, atualmente a chave de capital no âmbito do programa regular de compras está nos 2,3%, o que significa que o banco central nacional continua a ter margem para aumentar as aquisições líquidas, após a passagem ao período de reinvestimentos.Desenhado para ajudar a região a recuperar da pandemia, oJá no caso do PSPP, o programa regular de compra de dívida, os valores mensais estão a diminuir, prevendo-se que terminem no terceiro trimestre, mantendo-se depois os reinvestimentos.