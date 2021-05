Bancos mexeram menos nos preços, mas foi (quase) sempre para cima

As comunicações de alteração de preçários tornaram-se frequentes nos últimos anos, com os bancos a recorrerem ao agravamento de comissões para reforçar os seus níveis de rentabilidade. No entanto, no ano da pandemia, as instituições financeiras mexeram menos nos preçários, ainda que as mudanças tenham sido quase sempre para cima.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...