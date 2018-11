Bancos portugueses também aderem à “Black Friday”

A "Black Friday" é uma das sextas-feiras mais aguardados do ano pelos consumidores de todo o mundo. Marca oficialmente o início das compras para o Natal. E é marcada por descontos que são apresentados pelas principais marcas. Mas, à semelhança do que aconteceu no ano passado, alguns dos principais bancos nacionais não quiseram ficar de fora. E, nos próximos dias, os portugueses podem também contar com algumas vantagens financeiras.





O Santander Totta, por exemplo, estendeu a Black Friday por vários dias. Isto porque as vantagens que apresenta aos seus clientes estão disponíveis entre 17 e 26 de Novembro. As soluções que a instituição apresenta para celebrar a "Black Friday" apenas estão disponíveis nos canais digitais, isto é, no "homebanking" ou na "app".





São cinco os descontos que a instituição liderada por António Vieira Monteiro apresenta aos clientes. Os clientes que aderirem à conta 1,2,3, a sua principal conta pacote, gozam de um desconto de 50%na comissão mensal nos primeiros seis meses. Podem também ter acesso a um desconto de 50% na taxa de juro no pagamento a prestações das compras feitas neste período.





Aina no âmbito do crédito, o Santander publicita 100% de desconto na comissão de disponibilização de cartão de crédito no primeiro ano. E as ofertas chegam ainda aos seguros, com o banco a prometer 16% de desconto na primeira anuidade do seguro automóvel e do seguro de vida.





Mas o Santander Totta não está sozinho e o BPI também apresenta ofertas alusivas ao "Black Friday" aos seus clientes. Neste caso, a instituição quer chegar aos consumidores que queiram recorrer ao crédito pessoal do banco para antecipar as compras de Natal, entre 15 e 30 de Novembro. Neste caso, contarão com uma TAEG a partir de 0,7%.