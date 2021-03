Bank of America vê nova atratividade nas renováveis e sobe recomendação da EDPR

O Bank of America retomou a fé nas cotadas das renováveis – diz que "a bolha rebentou", pelo que, agora, voltam a ser vistas como atrativas por este banco. A EDP Renováveis é uma das cotadas que beneficia da visão mais positiva, com uma subida na recomendação.





A EDP Renováveis tem um "potencial de subida significativo", assim como a EDP, e as concorrentes RWE, SSE e Solaria. Estas últimas já tinham a recomendação de compra, mas a EDP Renováveis junta-se agora ao grupo.





"O setor agora parece atrativo novamente", lê-se no artigo partilhado pela Bloomberg, com base na nota de research emitida pelo banco. Esta atratividade surge depois da "exuberância irracional" que o Bank of America detetou no final de 2020, quando, considera, as "ações verdes" chegaram a "níveis insustentáveis".





Em paralelo, o Bank of America aponta que mudanças recentes no S&P, para expandir os constituintes do seu Índice de energia limpa, pode resultar em fluxos de ETFs a caminho das empresas integradas.





As ações da EDP Renováveis estão a subir 3,46% para os 17,94 euros, mas já chegaram a disparar 4,84% para os 18,18 euros durante a sessão. Isto depois de terem começado o ano a bater recordes, chegando a tocar os 26,40 euros a 8 de janeiro.