Bastam 75 mil euros para abrir uma sociedade gestora

Os requisitos de capital exigidos para a criação de uma nova sociedade gestora de ativos passam de milhões de euros para apenas 75 mil euros com o novo regime. Alinha assim com a prática internacional com encargos financeiros mais reduzidos.

