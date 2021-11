BCP dispara 3,4% com nova subida do preço-alvo

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

O BCP está a beneficiar de uma nova subida do preço-alvo, desta vez pelo Mediobanca. Os analistas reviram em alta as projeções para as ações nos próximos 12 meses e levaram os títulos a valorizar na sessão desta segunda-feira na bolsa de Lisboa.As ações do banco liderado por Miguel Maya valoriza 3,4% para 16,09 cêntimos, em reação à nota de research enviada esta segunda-feira. ...