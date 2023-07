A Bestinver anunciou esta quinta-feira um acordo com a BlackRock para oferecer soluções de investimento em Portugal, Espanha e Andorra.No comunicado, a casa de investimento espanhola explica que as duas empresas estão a desenhar um primeiro produto que irá investir exclusivamente numa seleção de fundos de "private equity", cujos detalhes serão conhecidos em breve.A Bestinver amplia assim a sua diversidade de investimentos alternativos, depois de nos últimos anos ter inaugurado uma área de investimento em infraestruturas e imobiliário."A aliança realça a crescente apetência por investimentos alternativos, num ambiente cada vez mais orientado para as oportunidades", indica a empresa espanhola."Para a Bestinver é uma grande oportunidade trabalhar com a BlackRock, com quem partilhamos o objetivo de disponibilizar ferramentas de investimento que respondam diretamente aos interesses dos clientes, numa visão baseada no diálogo constante com os investidores e na promoção do conhecimento financeiro dos investidores", explica Rafael Amil, diretor de negócio da Bestinver.