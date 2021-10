Bitcoin atinge novo máximo histórico acima dos 66.200 dólares

1,24 biliões de dólares. Este valor representa uma dominância de

na bolsa de Nova Iorque do fundo da ProShares designado Bitcoin Strategy ETF.

O regulador dos mercados norte-americanos (a SEC) autorizou pela primeira vez um indexado a criptomoedas, após anos de reticências.

A mudança de postura estará relacionada com o facto de este fundo não investir diretamente nestes ativos, mas sim aos futuros das mesmas.

A bitcoin nunca valeu tanto. Aquela que é a maior criptomoeda do mundo renovou esta quarta-feira máximos de sempre, tendo tocado os 66.208,88 dólares e ultrapassando assim o anterior recorde fixado em abril. O marco histórico foi atingido no dia da estreia nos Estados Unidos do primeiro ETF de futuros de bitcoin.A escalada de quase 7% da bitcoin levou o ativo a renovar os anteriores máximos registados há seis meses e colocam o rally deste ano nos 120%. Em termos de capitalização, a bitcoin já vale47,7% do mercado de criptomoedas, que está avaliado atualmente em 2,6 biliões de dólares.A segunda maior criptomoeda, a ether, acompanha o sentimento positivo, com uma valorização de 6,75% para 4.014,50 dólares. As valorizações acontecem no dia seguinte à estreia"É um momento de validação", explica Jesse Proudman, co-fundador e CEO da empresa de consultoria cripto Makara, em declarações à Bloomberg. "Já não existe a questão sobre se esta classe de ativos continuará a existir. Penso que é um marco histórico abrangente a toda a classe de ativos digitais".(Notícia atualizada)