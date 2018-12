Bitcoin sobe mais de 10% e regressa aos 4.000 dólares

A bitcoin está a subir pelo quarto dia consecutivo. Desde o início da semana, a moeda digital já acumula ganhos de 26%, o que coloca a criptomoeda novamente acima da fasquia dos 4.000 dólares e a caminho da melhor semana num ano.

A bitcoin está a subir 10,32% para 4.047,40 dólares. As outras criptomoedas também estão a acompanhar a tendência, com a ethereum a avançar 10,23%, a litecoin a subir 9,86% e a ripple (XRP) a valorizar 7,33%.

De acordo com a Bloomberg, os analistas que acompanham a evolução dos gráficos à procura de pistas sobre a direcção futura destes activos afirmam que o "sell-off" deste ano pode ter ido longe demais. Isto depois de a bitcoin ter quebrado o suporte de longo prazo de 6.000 dólares em Novembro.

"A subida [que começou na segunda-feira] está a afastar [a bitcoin] do nível de suporte de 3.000 dólares", afirma Mati Greenspan, analista sénior de mercado da plataforma eToro, à CNBC. "É um movimento extremamente importante que pode acabar por criar um fundo para a criptomoeda", acrescenta, explicando ainda que esta subida repentina pode reflectir o facto de os investidores estarem a fechar posições curtas antes da época festiva.

Já Charles Hayter, CEO da CryptoCompare, refere que o recente "sell-off" pode representar uma "oportunidade de compra". Desde o início do ano, a bitcoin está a recuar mais de 70%.

Recuperação deve ser temporária

A subida da bitcoin não pode, contudo, ser vista como uma retoma, alertam vários analistas consultados pela Bloomberg. A subida de um dólar para 20 mil dólares entre 2011 e o final do ano passado terminou e não deve regressar, dizem. Isto porque a tendência de subida falhou.

Mesmo os mais optimistas, como Charlie Morris, gestor de fundos da Atlantic House, estão cépticos quanto ao futuro deste mercado. O gestor afirma que os ganhos devem agora ser mais modestos perante a queda expressiva deste ano.



A tendência "foi quebrada", salienta Morris, alertando os investidores de que os "gráficos de longo prazo dizem-nos que vêm aí retornos baixos".