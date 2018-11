Criptomoedas perdem 700 mil milhões de dólares e caminham para pior semana de sempre

O valor de mercado para todas as criptomoedas afundou para 140 mil milhões de dólares, de acordo com o CoinMarketCap.com. Isto em comparação com os 835 mil milhões de dólares registados em Janeiro.

Depois de uma subida épica no ano passado, as criptomoedas perderam quase 700 mil milhões de dólares num período de quedas que parece não querer abrandar. Esta descida coloca as divisas virtuais a caminho da pior semana de sempre.

A bitcoin está a cair 3,51% para os 4.272,31 dólares, mas chegou a tocar os 4.093,27 dólares durante a sessão. Isto acentuou a queda do Bloomberg Galaxy Crypto - o índice que acompanha a evolução das criptomoedas - para 23%, registada desde 16 de Novembro. É, de acordo com a Bloomberg, a queda semanal mais acentuada desde que as criptomoedas tocaram um máximo no início de Janeiro.

As outras divisas virtuais também estão a ser arrastadas por esta maré vermelha. Enquanto a ethereum desce 5,29% para 121,945 dólares, recuando quase 85% desde o arranque do ano, a litecoin perde 4,10% para 31,805 dólares, com quedas acumuladas de 78,34%. Já a ripple (XRP) cede 5,38% para 0,4066 dólares. Desde o início do ano, também regista perdas, apesar de menos acentuadas (-45,38%).

De acordo com o CoinMarketCap.com, o valor de mercado para todas as criptomoedas afundou para 140 mil milhões de dólares, em comparação com os 835 mil milhões de dólares em Janeiro.

"Há muitas pessoas neste jogo", afirmou Stephen Innes, responsável pela negociação na região Ásia Pacífico da Oanda, à Bloomberg. Se a bitcoin "colapsar, se começarmos a ver a moeda a caminhar em direcção aos 3.000 dólares, isto vai ser monstruoso. As pessoas vão começar a fugir".

Muitos dos receios que deram início à queda este ano intensificaram-se esta semana, nomeadamente devido ao aumento do escrutínio regulatório. Isto depois de o regulador dos EUA ter anunciado as primeiras sanções civis contra duas empresas de criptomoedas que não registaram devidamente as suas ofertas iniciais de moeda.

Mesmo depois de estas moedas virtuais registarem quedas superiores a 70%, Stephen Innes continua à espera de ver um sinal forte de que esta tendência vai inverter-se. Para o responsável da Oanda, a bitcoin deve negociar entre os 3.500 dólares e os 6.500 dólares no curto prazo, com a possibilidade de cair para os 2.500 dólares até Janeiro.