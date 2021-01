Bitcoin supera os 34 mil dólares. Os 50 mil dólares podem ser atingidos no primeiro trimestre

Leia Também Com o mundo fechado em casa, 2020 foi o ano de a Bitcoin voltar a desconfinar

O rally da Bitcoin prossegue imparável nos primeiros dias de 2021, com a criptomoeda a tocar um máximo histórico nos 34.792,48 dólares este domingo, antes de aliviar para os 33.500 dólares. Foi apenas em meados de dezembro que a Bitcoin superou pela primeira vez a fasquia dos 20 mil dólares.A Bitcoin "estará a caminho dos 50 mil dólares provavelmente no primeiro trimestre de 2021", diz à Bloomberg Antoni Trenchev, co-fundador da Nexo, plataforma de criptomoedas sediada em Londres. E, acrescenta, com o regresso esta semana dos investidores institucionais os preços deverão subir.A Bitcoin tem sido integrada "em cada vez mais portefólios de investimento e já não são apenas detidas por 'tech geeks' e especuladores", assinala Mike McGlone, da Bloomberg Intelligence.Numa entrevista à Bloomber a 16 de dezembro, Scott Minerd, diretor de investimento da Guggenheim Investments, defendia que "eventualmente, a bitcoin deverá subir até aos 400 mil dólares algum dia".Outras criptomoedas estão a apanhar a boleia e este domingo a Ether superou os 900 dólares pela primeira vez desde fevereiro de 2018. A criptomoeda avançou 20% até aos 921,92 dólares, não muito distante do máximo histórico de 959,15 dólares.