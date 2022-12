BlackRock volta a superar os 3% na EDP Renováveis

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A BlackRock voltou a deter uma participação qualificada de 3% no capital da EDP Renováveis (EDPR), segundo a informação avançada esta segunda-feira à Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários.



A maior gestora de ativos do mundo notificou a EDPR de que no dia 8 de dezembro aumentou para 3% a sua participação no capital social da EDPR. Um dia antes, tinha reduzido para 2,988%.