Bolsa da Índia vai "roubar" o lugar a Hong Kong

O mercado acionista indiano está a caminho de destronar Hong Kong como um dos maiores centros de negociação à escala mundial.





Hong Kong ocupa o quinto lugar entre as maiores bolsas do mundo, enquanto a Índia está apenas um lugar atrás, sendo previsível uma inversão de posições.





Em outubro, a capitalização de mercado das empresas cotadas na Bolsa Nacional da Índia era de 3,7 biliões de dólares, enquanto a da Bolsa de Valores de Hong Kong se situava nos 3,9 biliões de dólares.





Desde essa data, assinala o Financial Times, "os preços das ações indianas dispararam ainda mais devido aos fortes resultados e otimistas projeções de crescimento, colocando-a a bolsa indiana caminho de se tornar a sétima maior do mundo, depois dos mercados nos EUA, China, UE e Japão".



Neste caso, a sétima posição atribuível à Índia, refere-se ao conjunto de bolsas dos países referidos e do bloco europeu. Assim, no caso da China, por exemplo, à bolsa de Hong Kong soma-se a de Xangai.





Em sentido inverso, "os preços das ações em Hong Kong caíram à medida que a economia da China desacelera".

Este comportamento reflete um otimismo crescente dos investidores em relação ao desempenho económico e às perspetivas de crescimento da Índia.





Segundo Abhiram Eleswarapu, responsável pelas ações na Índia no BNP Paribas, citado pelo FT, o forte consumo da Índia está a ser um íman que atrai investidores.





Duas das razões para este comportamento são o aumento dos gastos em imóveis, artigos de luxo e bens de maior valor por parte de indianos abastados, assim como para o crescente investimento público do governo de Narendra Modi em infraestruturas





A Índia deverá fechar o ano com crescimento de 6,3% enquanto a China se situará baixo dos 5%-

Ao longo da última década, os índices de ações da Índia e da China "moveram-se praticamente de mãos dadas" como parte de uma história global de mercados emergentes, disse Abhiram Eleswarapu "Os índices de ações da China têm estado geralmente em baixa, enquanto o da Índia tem estado a subir", constata o mesmo responsável.