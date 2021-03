Bolsa da Turquia suspensa e lira em queda-livre após demissão do governador do banco central

Recep Tayyip Erdogan ter demitido o líder do banco central do país, Naci Agbal, que na semana passada tinha anunciado uma subida das taxas de juro para conter a inflação.Depois de uma queda de cerca de 10% no índice BIST Turkey 100, de Istambul, foram acionados de forma automática os chamados "circuit breakers" - um mecanismo que interrompe a compra e venda de ações em caso de oscilações bruscas - com a negociação a ser suspensa por 35 minutos.

A queda da lira foi a maior desde 2018, depois de ter recuperado cerca de 18% com a governação de Agbal. Murat Uysal, o ex-governador do banco central, foi demitido em novembro do ano por não ter atuado para tentar conter a queda da lira, que perdeu um terço do seu valor em 2020.Também os juros a dez anos da dívida turca estão a escalar 417 pontos base para os 17,760% em moeda local, ou 153,4 pontos base para os 7,413% em dólares.O "crash" da bolsa e da divisa turca ocorre depois de na sexta-feira, Naci Agbal - antigo ministro das Finanças e atual líder do banco central, ter sido despedido através de um decreto presidencial que não apontava a causa da demissão.Durante a semana, Agbal, no cargo há cinco meses, anunciou um aumento das taxas de juro diretoras em dois pontos percentuais (de 17 para 19%) para conter a subida da inflação do país (atualmente em 15,6%), uma opção que foi aplaudida pelos mercados internacionais, mas que parece não ter agradado o presidente da Turquia, Erdogan, conhecido por se opor a quaisquer subidas de taxas de juro.